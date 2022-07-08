В московском метро нашли клетку с лисой

«Сегодня на станции метро «Бульвар Рокоссовского» нас ждала необычная находка - кто-то забыл клетку с лисой. Мы передали животное в приют благотворительного фонда защиты животных «Бим», но надеемся, что животное не бросили и хозяин ищет его», - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что хозяин животного может обратиться в бот департамента @to_deptrans_bot или позвонить в фонд. «Мы попросим подтвердить, что лиса действительно ваша (ветеринарные документы или фото)», - подчеркнули в Дептрансе.