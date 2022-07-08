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1 час назад

Клетку с лисой нашли на станции метро «Бульвар Рокоссовского»

Агентство «Москва»

На станции метро «Бульвар Рокоссовского» сотрудники подземки нашли клетку с лисой, пока ведутся поиски хозяина, животное передали в приют. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В московском метро нашли клетку с лисой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня на станции метро «Бульвар Рокоссовского» нас ждала необычная находка - кто-то забыл клетку с лисой. Мы передали животное в приют благотворительного фонда защиты животных «Бим», но надеемся, что животное не бросили и хозяин ищет его», - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что хозяин животного может обратиться в бот департамента @to_deptrans_bot или позвонить в фонд. «Мы попросим подтвердить, что лиса действительно ваша (ветеринарные документы или фото)», - подчеркнули в Дептрансе.

Там отметили, что пассажиры часто забывают свои вещи в метро.

«Чтобы обеспечить безопасность и сохранить эти вещи, мы передаем их на склад забытых вещей. Если вы что-то потеряли, обязательно обращайтесь туда», - заключили в пресс-службе.

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