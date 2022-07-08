«Мосгаз» за полгода выполнил более 32 тысяч заявок москвичей

Специалисты сервисной службы "Мосгаза" в первом полугодии 2022 года выполнили более 32 тысяч заявок от москвичей по ремонту и обслуживанию газового оборудования, сообщила пресс-служба компании.

"В числе самых востребованных услуг остаются переделка газовой разводки, ремонт газовых плит и водонагревателей, а также их замена", - говорится в сообщении.

Как указывается в нем, количество заявок от москвичей в первом полугодии увеличилось на тысячу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.