В Москве планируют открыть посвященную Высоцкому, Шатунову и Цою аллею

"Музыка - это великая сила, что помогает нам вернуться в прошлое или оказаться в невероятном будущем, благодаря авторам и исполнителям. Этим проектом мы хотим не только увековечить память великих творцов, но и сохранить их для людей, для тех поколений, которые будут жить в этом мире уже после нас", - подчеркнула Бондарева.