В Москве планируют открыть посвященную Высоцкому, Шатунову и Цою аллею

Аллея славы с бронзовыми бюстами российских музыкантов может появиться в Москве осенью 2022 года. Как сообщила ТАСС в пятницу инициатор проекта, президент национальной премии в области сохранения историко-культурного наследия РФ "Память народа: во имя мира" Оксана Бондарева, на аллее славы установят 10 скульптур музыкантов разных эпох - от Федора Шаляпина до Юрия Шатунова.
"Проект аллеи представляет собой галерею бронзовых бюстов, выполненных народным художником РФ, скульптором Салаватом Щербаковым, и охватывает более чем 100-летнюю историю. Александр Вертинский, Федор Шаляпин, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Владимир Высоцкий, Людмила Зыкина и многие другие имена, получившие признание и славу при жизни, будут увековечены в бронзе в лучшие годы своего творческого расцвета, чтобы напоминать поклонникам о том, что настоящее искусство бессмертно и продолжает жить вне времени и пространства", - сказала Бондарева.
Одной из скульптур, созданной в рамках проекта, станет бронзовый бюст певицы Жанны Фриске, эскиз которого ранее представил Щербаков. Также на аллее музыкальной славы планируют установить памятники Юрию Шатунову и Виктору Цою. Презентация макетов состоится в столице осенью на концерте, посвященному памяти Фриске, добавила Бондарева.
"Музыка - это великая сила, что помогает нам вернуться в прошлое или оказаться в невероятном будущем, благодаря авторам и исполнителям. Этим проектом мы хотим не только увековечить память великих творцов, но и сохранить их для людей, для тех поколений, которые будут жить в этом мире уже после нас", - подчеркнула Бондарева.