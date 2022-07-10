Физкультурный комплекс с двумя бассейнами построят в Гольянове

Бассейн длиной 25 метров будет предназначен для тренировок взрослых, а 10-метровый бассейн — для детей.

Фото: Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В районе Гольяново построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Он появится по адресу: Алтайская улица, владение 33.

«К работам по возведению здания ФОКа планируется приступить в начале следующего года. В настоящее время ведется разработка проектной документации», — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы РафиРафик Загрутдинов.

Общая площадь спортивного центра составит около четырех тысяч квадратных метров. В нем будет два бассейна: длиной 25 метров (для взрослых) и 10 метров (для детей). В здании также оборудуют тренажерный зал, буфет, административные и технические помещения.

Архитектурный облик здания будет перекликаться со стилем советского модернизма. Для отделки фасадов используют алюминиевые панели.