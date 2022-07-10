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49 минут назад

Физкультурный комплекс с двумя бассейнами построят в Гольянове

Mos.ruиещё 2

Бассейн длиной 25 метров будет предназначен для тренировок взрослых, а 10-метровый бассейн — для детей.

Физкультурный комплекс с двумя бассейнами построят в Гольянове
Фото: Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыД. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В районе Гольяново построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Он появится по адресу: Алтайская улица, владение 33.

«К работам по возведению здания ФОКа планируется приступить в начале следующего года. В настоящее время ведется разработка проектной документации», — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы РафиРафик Загрутдинов.

Общая площадь спортивного центра составит около четырех тысяч квадратных метров. В нем будет два бассейна: длиной 25 метров (для взрослых) и 10 метров (для детей). В здании также оборудуют тренажерный зал, буфет, административные и технические помещения.

Архитектурный облик здания будет перекликаться со стилем советского модернизма. Для отделки фасадов используют алюминиевые панели.

С 2011 года в Москве построили около 150 объектов спортивной инфраструктуры. Среди них футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, стадионы и дворцы спорта. До конца 2024 года планируется построить еще 31 спортивный объект.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,
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