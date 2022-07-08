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26 минут назад

Москва обеспечит безопасность граждан при проведении Курбан-байрам

ТАСС

Более 5,3 тыс. сотрудников правоохранительных органов обеспечат безопасность в местах проведения мероприятий в честь религиозного праздника мусульман Курбан-байрам 9 июля. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Москва обеспечит безопасность граждан при проведении Курбан-байрам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В охране общественного порядка и безопасности в местах проведения религиозного праздника Курбан-байрам планируется задействовать более 5,3 тыс. человек. Службу будут нести около 2,3 тыс. сотрудников полиции, свыше 1,8 тыс. представителей Федеральной службы войск национальной гвардии. Им будут помогать 200 волонтеров и работников частных охранных структур", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что территории, прилегающие к объектам проведения религиозных мероприятий будут обследованы кинологами со служебными собаками с последующим взятием их в режим.

"9 июля 2022 года мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников - Курбан-байрам. Праздничные молитвы пройдут в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях и начнутся в 07:00", - заключили в департаменте.

Новости Москвы,Росгвардия,
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