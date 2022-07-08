Москва обеспечит безопасность граждан при проведении Курбан-байрам

"В охране общественного порядка и безопасности в местах проведения религиозного праздника Курбан-байрам планируется задействовать более 5,3 тыс. человек. Службу будут нести около 2,3 тыс. сотрудников полиции, свыше 1,8 тыс. представителей Федеральной службы войск национальной гвардии. Им будут помогать 200 волонтеров и работников частных охранных структур", - сообщили в пресс-службе.