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42 минуты назад

Собянин поздравил москвичей с Днем семьи, любви и верности

Москва24

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем семьи, любви и верности, отметив важность сохранения семейных традиций и взаимопонимания. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Собянин поздравил москвичей с Днем семьи, любви и верности
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия ИванкоПортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В своей поздравительной телеграмме Собянин напомнил, что этот праздник связан с древней традицией почитания святых Петра и Февронии Муромских, чью жизнь он назвал образцом взаимной любви и преданности.

"Семья – главный источник радости и счастья, надежный оплот для каждого человека. Именно в семье он учится уважать старших, получает первые уроки добра и любви, лучше понимает родную историю и культуру", – отметил мэр.

Также он выразил особую благодарность людям, связанных семейными узами в течение нескольких десятилетий.

"Вы бережно храните тепло домашнего очага, в атмосфере заботы и взаимопонимания воспитываете детей и внуков", – добавил Собянин.

Владимир Путин ранее подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. В нем говорится, что праздник установлен для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Этот праздник стал широко отмечаться c 2008 года. Он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии – покровителей брака.

День семьи, любви и верности пользуется популярностью у столичных молодоженов, конкурировать с ним могут только Красная горка и День святого Валентина. Теперь праздник закреплен указом президента.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,Правительство Москвы,
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