Власти Москвы просят жителей города не выходить на улицу из-за «залпового ливня» и сильного ветра. Об этом сообщает ТАСС.
«На город обрушился залповый ливень. Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. <…> Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду», — рассказали в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее стало известно, что в Москве сильный ураган привел к обрушению нескольких деревьев. В результате происшествия есть пострадавшие.
По данным источника, упавшие деревья заблокировали несколько участков дороги и трамвайных путей, а также привели к повреждению припаркованных автомобилей. На Малой Тульской улице в результате падения дерева случайный прохожий получил травмы.
Накануне пресс-служба МЧС по столице предупредила местных жителей о неблагоприятных метеорологических условиях.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером в Москве местами ожидается сильный ливень (20 мм и более за 1 час и менее), гроза, град, шквал до 23 м/с», — сообщили в ведомстве.