«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером в Москве местами ожидается сильный ливень (20 мм и более за 1 час и менее), гроза, град, шквал до 23 м/с», — сообщили в ведомстве.