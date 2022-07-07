Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве

«На город обрушился залповый ливень. Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», бригады и техника инженерных и коммунальных компаний», - говорится в сообщении.