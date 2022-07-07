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48 минут назад

Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве

Агентство «Москва»иещё 9

Специалисты городских служб занимаются ликвидацией последствий ливня, обрушившегося на Москву в четверг, распиливают и вывозят поваленные ветром деревья. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На город обрушился залповый ливень. Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», бригады и техника инженерных и коммунальных компаний», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях. Горожан просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

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