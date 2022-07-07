В Подмосковье выпал крупный град. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24», опубликовавший присланное подписчиками видео. Уточняется, что оно была сделано в Солнечногорском районе Московской области.

«Град размером с абрикос обрушился в Подмосковье. Ледяные булыжники не щадят ни грядки, ни парники», – говорится в публикации к записи.

По данным синоптиков, во второй половине дня в столичном регионе ожидаются ливни с грозами. В некоторых районах Москвы небо уже затянули облака, усилился ветер, начался дождь.