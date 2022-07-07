Отель Four Seasons переименовали в Legend of Moscow

Пятизвёздочный отель Four Seasons, расположенный у московского Кремля, получил новое название, сообщает РИА Новости.

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Представитель гостиницы рассказал агентству, что её переименовали в Legend of Moscow. По его словам, именно по этой причине отель, который был возведён на месте снесённой гостиницы «Москва», исчез из поисковой выдачи на сайте канадского бренда Four Seasons.

«Из-за технических особенностей необходимо было провести изменения. Сейчас у нас новый сайт, но мы остаемся частью бренда Four Seasons», - уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что канадский оператор люксовых отелей Four Seasons приостановил оказание услуг по прямому управлению, поэтому гостиница в Москве, а также Lion Palace в Санкт-Петербурге перешли на независимую работу.