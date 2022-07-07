"Почта России" уточнила, что в переходный период письма посольству будут приходить по старому адресу

В "Почте России" заявили, что посольство Великобритании в Москве не сможет получать корреспонденцию, отправленную по адресу, который был у него до появления площади ЛНР. Об этом сообщает РИА "Новости". "Почта" доставляет почтовые отправления в соответствии с указанными на них адресами. В случае, когда адрес получателя указан некорректно, корреспонденция возвращается по адресу из графы "отправитель", - прокомментировали ситуацию в "Почте России". В разговоре с "Газетой.Ru" представители "Почты России" уточнили, что во время переходного периода корреспонденция, направленная британскому посольству, будет доставляться и с указанием старого адреса. "Мы понимаем, что не все клиенты сразу могут заметить изменение адреса, поэтому на время переходного периода будем продолжать доставлять корреспонденцию с указанием старого адреса", - пояснили в пресс-службе "Почты России". Новый адрес посольству присвоили в связи с переименованием властями Москвы безымянной территории, располагающейся вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат. Теперь эта территория называется площадь Луганской народной республики. Ранее в посольстве Великобритании в Москве заявили, что считают актуальным старый адрес - Смоленская набережная, дом 10.