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40 минут назад

Контроль пожарной безопасности усилили из-за жары в Москве

Вечерняя Москва

В столице усилили контроль пожарной безопасности из-за наступившей жары. Особое внимание было уделено природным территориям, парковым зонам, а также Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО). Об этом стало известно в четверг, 7 июля.

Контроль пожарной безопасности усилили из-за жары
Фото: ТАССТАСС

— Пожарные и спасатели ежедневно патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, выявляют случаи несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что в городе были проведены работы по подготовке сводных отрядов поливомоечной техники. В ТиНАО специалисты обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений. Кроме того, были обследованы места забора воды для авиационной техники и организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах.

До этого в пресс-службе МЧС России по Москве сообщили, что в четверг, 7 июля, в городе ожидается сильная жара до 32 градусов. Жителям столицы порекомендовали быть осторожнее и избегать перегрева на солнце.

Новости Москвы,Петр Бирюков,МЧС России,
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