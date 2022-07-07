Контроль пожарной безопасности усилили из-за жары

В столице усилили контроль пожарной безопасности из-за наступившей жары. Особое внимание было уделено природным территориям, парковым зонам, а также Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО). Об этом стало известно в четверг, 7 июля.

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— Пожарные и спасатели ежедневно патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, выявляют случаи несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что в городе были проведены работы по подготовке сводных отрядов поливомоечной техники. В ТиНАО специалисты обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений. Кроме того, были обследованы места забора воды для авиационной техники и организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах.