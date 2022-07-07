«Синхронное плавание» выдр в Московском зоопарке показали на видео

В жаркую погоду выдры по кличке Рубэн и Найроби в Московском зоопарке искупались в бассейне. Об этом сообщает Telegram-канал столичного заведения, опубликовавший видео с животными.

На кадрах видно, как хищные млекопитающие вместе ныряют в воду после перекуса и весело там проводят время, играя с друг с другом.

«Пара выдр решила показать мастер-класс по синхронному плаванию. Рубэн, конечно, устал первым и не поддался на кусь за хвост», – говорится в публикации.