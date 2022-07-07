В проекте «Добрый автобус» появилось четыре новых маршрута

В июле для участников «Московского долголетия» появилось четыре новых точки на маршруте проекта «Добрый автобус». Горожан «серебряного» возраста приглашают посетить канатную дорогу на Воробьевых горах, Музей городского хозяйства Москвы, Дом-музей К.С. Станиславского, а также прокатиться на речном трамвайчике.

Фото: mos.ru mos.ru

Во время экскурсии на Воробьевых горах участники познакомятся с историей строительства канатной дороги и смогут прокатиться на фуникулере, с которого открывается вид на набережную Москвы-реки, территорию спорткомплекса «Лужники», высотки делового центра «Москва-Сити», главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и многие другие знаковые места столицы.

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При посещении Музея городского хозяйства Москвы (ВДНХ, павильон № 5) посетители узнают, как создается и поддерживается комфортная среда в мегаполисе, понаблюдают за происходящим в городе в режиме реального времени на 30-метровом экране, а также смогут создать виртуальную улицу со своим именем.

В Доме-музее К.С. Станиславского участники проекта вместе с экскурсоводом посетят библиотеку, личный кабинет и комнаты знаменитого режиссера, узнают интересные подробности его жизни и работы. Также участники экскурсии смогут увидеть, как проходят театральные репетиции на камерной сцене музея.

Еще одна новинка — прогулка на речном трамвайчике по Москве-реке. Экскурсионный маршрут пролегает по исторической части столицы: через фонтанный комплекс на Водоотводном канале, ГЭС-2, Малый Каменный мост, памятник Петру I, храм Христа Спасителя, Московский Кремль, собор Василия Блаженного, ландшафтный парк «Зарядье», парящий мост, высотку на Котельнической набережной.

Участники «Московского долголетия» отмечают, что экскурсии на «Добром автобусе» позволяют по-новому взглянуть на город и увидеть изменения, которые произошли за последние годы.

«Столица очень быстро меняется, перестраивается и украшается. Современный город очень отличается от того, который мы знали 20-30 лет назад, поэтому я очень люблю посещать экскурсии. Здесь можно заново открыть для себя старые места, узнать интересные факты и провести время в приятной компании», — говорит участница проекта Татьяна Нарожная.

Во время одной из экскурсий на речном трамвайчике москвичка Ольга Орлова даже отпраздновала свой день рождения.

«Впечатления от поездки необыкновенные и вдохновляющие. Тем более сегодня у меня день рождения, и прогулка по Москве-реке стала настоящим подарком. Экскурсии на “Добром автобусе” — уникальная возможность увидеть достопримечательности города, про которые мы даже не знали. Надеюсь, нас продолжат радовать новыми экскурсиями, а мы, в свою очередь, будем продолжать активно заниматься в “Московском долголетии”», — рассказывает Ольга Орлова.

Спецпроект «Добрый автобус» — это бонусная программа для активных участников программы «Московское долголетие». Основным критерием активности является посещаемость занятий проекта.