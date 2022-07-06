На строительство храмов ежегодно жертвуют до 3 млрд рублей

Жители столицы и предприятия-спонспорты жертвуют от 1,5 до 3 млрд рублей в год на строительство православных храмов в Москве. Об этом сообщил в среду ТАСС советник мэра Москвы и советник патриарха, депутат Госдумы, куратор программы по строительству православных храмов в Москве Владимир Ресин.

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"Ежегодно спонсоры и москвичи жертвуют от 1,5 до 3 млрд рублей в рамках программы строительства православных храмов Москве в шаговой доступности", - сказал куратор программы.

По его словам, стоимость строительства каменного храма варьируется от 50 млн рублей до 850 млн рублей в зависимости от вместимости проекта, инженерии, территории и материалов, используемых при строительстве. В частности, стоимость строительства однокупольного храма на 400 человек в честь священномученика Ермогена, Патриарха Московского и Всея Руси в Южном Тушине составила около 180 млн рублей. Ориентировочная стоимость строительства храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутово составляет 850 млн рублей, это большой храм вместимостью свыше 1 тыс. человек, привел пример Ресин.