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13 минут назад

На строительство храмов в Москве ежегодно жертвуют до 3 млрд рублей

ТАСС

Жители столицы и предприятия-спонспорты жертвуют от 1,5 до 3 млрд рублей в год на строительство православных храмов в Москве. Об этом сообщил в среду ТАСС советник мэра Москвы и советник патриарха, депутат Госдумы, куратор программы по строительству православных храмов в Москве Владимир Ресин.

На строительство храмов ежегодно жертвуют до 3 млрд рублей
Фото: ТАССТАСС

"Ежегодно спонсоры и москвичи жертвуют от 1,5 до 3 млрд рублей в рамках программы строительства православных храмов Москве в шаговой доступности", - сказал куратор программы.

По его словам, стоимость строительства каменного храма варьируется от 50 млн рублей до 850 млн рублей в зависимости от вместимости проекта, инженерии, территории и материалов, используемых при строительстве. В частности, стоимость строительства однокупольного храма на 400 человек в честь священномученика Ермогена, Патриарха Московского и Всея Руси в Южном Тушине составила около 180 млн рублей. Ориентировочная стоимость строительства храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутово составляет 850 млн рублей, это большой храм вместимостью свыше 1 тыс. человек, привел пример Ресин.

Программа строительства православных храмов Москве в шаговой доступности (ранее Программа 200 храмов) в Москве развернута во всех административных округах, кроме центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности. Программа реализуется полностью на благотворительные пожертвования. Для аккумулирования поступающих средств создан благотворительный фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

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