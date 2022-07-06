В доме на Октябрьской улице в Москве устанавливают ошибочно снятые подъездные окна

МОСКВА , 6 июля. /ТАСС/. Подъездные окна, которые были преждевременно демонтированы в пятиэтажном доме на Октябрьской улице в Москве, заменяют на новые. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе фонда капитального ремонта столицы.

"В рамках реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда подрядная организация начала работы в доме, расположенном по адресу: ул. Октябрьская 56, корпус 2, ранее запланированных сроков. На данный момент идет монтаж оконных блоков в местах общего пользования. В связи с нарушением сроков, установленных региональной программой, подрядная организация производит данные работы за собственные средства", - сообщили в пресс-службе.

Накануне в Telegram-канале "Москва 24" сообщалось, что в районе Марьина роща, в пятиэтажке на Октябрьской улице заменили подъездные окна с 1 по 4 этаж, "хотя капремонт в этом году не был запланирован". "Но вдруг выяснилось, что монтажники-установщики все перепутали - заменить окна должны были в соседнем доме, по адресу Шереметьевская, дом 1. В итоге новые окна вытащили, чтобы исправить ошибку, а старые куда-то пропали, теперь дом стоит без окон", - значится в публикации.