На ВНДХ демонтировали звезду со шпиля павильона "Зерно". Об этом сообщил телеканал "Москва 24". В ближайшее время конструкцию начнут реставрировать. Шпиль павильона она украшает почти 70 лет. За это время звезда деформировалась. По словам специалистов, сейчас она находится в аварийном состоянии.