Правительство Москвы подписало соглашение с «КАМАЗом» о производстве современных автомобилей

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля. Подписание соглашения прошло на московском автомобильном заводе «Москвич» - бывшем заводе «Рено», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Правительство Москвы вернуло себе в собственность пакет этого завода. Теперь мы собственники, какими были раньше. И вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием «Москвич». На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран. На втором этапе - более глубокой локализацией этого производства. Параллельно этим процессам, не дожидаясь даже первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы электромобилей под названием «Москвич», - сказал Собянин.
Мэр заявил, что, несмотря на сложность предстоящей работы, власти города сделают все, чтобы работал как завод, так и его коллектив.
«Я вам обещаю, что мы сделаем все, чтобы завод работал, коллектив был сохранен, а граждане получили современный качественный автомобиль», - сказал Собянин.
Мэр также добавил, что Москва должна стать одной из базовых площадок создания электродвигателей и всех комплектующих для новой машины.
«Почему мы говорим об электромобиле, а не о машине с двигателем внутреннего сгорания (ДВС)? Конечно, ДВС будет выпускаться в том объеме, который потребляется, но нам нужно сделать шаг вперед - не догонять, а просто создать новую модель будущего. Электрический транспорт - это все равно будущее. Оно наступит через пять, через 10 лет, и мы должны быть готовы», - сказал Собянин.
Мэр напомнил, что когда власти Москвы инициировали производство электробусов, это встретило недоверие. Теперь же, московский электробус, по словам Собянина, - это один из лучших продуктов в мире по качеству и цене.
«И даже сегодня, несмотря на санкции, мы не снижаем требования к уровню этой машины и уверены, что производство ее возобновится в полном объеме уже в ближайшее время», - добавил мэр.
В свою очередь Когогин рассказал, что много лет назад «КАМАЗ» принял решение не производить легковые автомобили, но занимался, как подчеркнул генеральный директор «КАМАЗ», на всякий случай разработками в сфере электромобилей.
«Этот «всякий случай» сегодня получает право на жизнь, и я могу сказать, что не первый наш опыт с Москвой», - сказал он.
Когогин отметил, что наличие профессионального коллектива на заводе «Москвич» является ключевым фактором, благодаря которому «КАМАЗ» готов заниматься этим проектом.
«Возможности в сегодняшних условиях при наших навыках проектирования очень большие, мы уверены, что за короткий промежуток сможем сделать продукт и локализованный, и имеющий вес», - сказал он.