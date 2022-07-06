Правительство Москвы подписало соглашение с «КАМАЗом» о производстве современных автомобилей

«Почему мы говорим об электромобиле, а не о машине с двигателем внутреннего сгорания (ДВС)? Конечно, ДВС будет выпускаться в том объеме, который потребляется, но нам нужно сделать шаг вперед - не догонять, а просто создать новую модель будущего. Электрический транспорт - это все равно будущее. Оно наступит через пять, через 10 лет, и мы должны быть готовы», - сказал Собянин.