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22 минуты назад

Прогноз погоды: Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные

Москва24

Синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, что в выходные дни в столице будет жарко, однако могут быть кратковременные дожди, об этом пишет РИА Новости.

Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия ИванкоПортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалист предупредила, что погода в Москве до конца этой недели не будет стабильной.

"Будет преобладать переменная облачность, местами будут приниматься кратковременные дожди. Сильных ливней мы пока не прогнозируем. Температура в дневные часы – около 25 градусов", – рассказала она.

Жара в субботу будет ощущаться комфортно благодаря северо-западному ветру, отметила Позднякова, в воскресенье в столицу должен прийти юго-восточный ветер, который тоже поможет легче воспринимать летний зной.

Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что до начала следующей недели в Москве прогнозируется облачная погода с летними дождями.

По ее данным, в среду, 6 июля, в городе ожидаются дожди, грозы, град и ветер с порывами до 22 метров в секунду. Температура воздуха ожидается в диапазоне от 28 до 30 градусов.

С пятницы, 8 июля, температура воздуха понизится до 24...26 градусов. В субботу и воскресенье сохранится на этом же уровне. Макарова добавила, что до конца недели температурный фон в столице будет выше климатической нормы на 2–4 градуса.

Новости Москвы,Погода,Татьяна Позднякова,Марина Макарова,
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