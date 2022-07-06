В метро выступят артисты балета в честь Дня столичного транспорта

Артисты балета выступят в столичном метрополитене в ночь с 9 на 10 июля в честь Дня московского транспорта. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта Москвы .

"Сложно представить себе лучшую локацию - метро давно стало важной частью культурной жизни столицы. Это не только удобный способ передвижения по городу, но и место проведения самых необычных мероприятий. В честь Дня московского транспорта мы проведем "Ночь балета в метро" в ночь с 9 на 10 июля. Метро превратится в театральную сцену", - сказали в пресс-службе.

Там же отметили, что любой желающий может принять участие в конкурсе, где будут разыграны билеты на балет в метро. Для этого необходимо прислать историю о самой запоминающейся поездке в московском транспорте в Telegram-бот: @to_deptrans_bot. 7 июля будут названы 20 победителей, которым подарят по два билета.