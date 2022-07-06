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1 час назад

Подросшего детеныша кошачьих лемуров показали на видео

Денис Фьючин

В Московском зоопарке подрастает детеныш кошачьих лемуров. Самка появилась на свет 25 апреля у пары Бэллы и Фунтика. Ее обнаружили во время утреннего осмотра. Об этом сообщает Telegram-канал заведения, где опубликовано видео с животными.

«Сейчас детеныш питается молоком матери, однако уже пробует взрослую пищу и активно исследует мир. Отходит на видимое расстояние, активно общается с другими членами группы, но при любой опасности сразу возвращается к маме», – отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что столичном зоосаде птенец розового пеликана гонялся за собственными родителями. Подросшая птица требовала у сородичей еду.

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