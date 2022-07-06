Подросшего детеныша кошачьих лемуров показали на видео

В Московском зоопарке подрастает детеныш кошачьих лемуров. Самка появилась на свет 25 апреля у пары Бэллы и Фунтика. Ее обнаружили во время утреннего осмотра. Об этом сообщает Telegram-канал заведения, где опубликовано видео с животными.