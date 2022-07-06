Собянин упростил порядок предоставления торговых мест на межрегиональных ярмарках

В Москве упростили порядок предоставления торговых мест на межрегиональных ярмарках. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
В 2022–2023 годах при наличии свободных мест любые организации, индивидуальные предприниматели и граждане (в том числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств, ведущие личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством) получат возможность реализовать свою продукцию в день обращения.
Для получения торгового места на один день понадобится представить документ, удостоверяющий личность, товаросопроводительную документацию, документ, подтверждающий ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством, а также правоустанавливающие документы на землю. До этого, чтобы получить место на ярмарке, фермеры должны были направлять официальную заявку через региональные органы власти.
Чтобы разнообразить ассортимент продовольственной и сельскохозяйственной продукции, город расширит круг возможных участников межрегиональных ярмарок. В них смогут участвовать представители стран — участниц СНГ, в отношении которых не применяются отдельные специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. Ранее на ярмарках могли торговать только представители членов Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.
Продукция, которую реализуют на ярмарках, должна полностью соответствовать действующим требованиям качества и безопасности, иметь необходимые разрешения и сертификаты, а также проходить проверки, предусмотренные российским законодательством.
В последние годы круглогодичные межрегиональные ярмарки стали наиболее востребованным и популярным ярмарочным форматом в столице. По всему городу размещено 58 таких площадок. Их посещают около одного миллиона человек в месяц.
Ярмарочные павильоны установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах, оборудованы системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием. Это делает их комфортными для продавцов и покупателей в любое время года. На ярмарках можно купить свежие овощи и фрукты, рыбную, мясную и молочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, бакалею, мед, соленья и полуфабрикаты.
Часто здесь торгуют непосредственно производители — представители фермерских и личных подсобных хозяйств, мини-сыроварен, пекарен. Вся продукция проходит проверку в передвижных лабораториях и подразделениях государственной ветеринарной экспертизы ГБУ «Московское объединение ветеринарии».
Круглогодичные ярмарки открыты со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00 (понедельник — санитарный день).