Гоняющегося за родителями птенца пеликана показали на видео

В Московском зоопарке птенец розового пеликана привлек внимание своим поведением. Водоплавающая птица гонялась за родителями и требовала у них еду. Об этом сообщает Telegram-канал столичного заведения, где опубликовано соответствующее видео.

На записи можно увидеть, как подросший птенец преследует родственников и настоятельно просит поделиться с ним пищей.

«Родители научили его ловить рыбу. Но детские привычки остались», – говорится в публикации.