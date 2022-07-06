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1 час назад

Гоняющегося за родителями птенца пеликана показали на видео

Денис Фьючин

В Московском зоопарке птенец розового пеликана привлек внимание своим поведением. Водоплавающая птица гонялась за родителями и требовала у них еду. Об этом сообщает Telegram-канал столичного заведения, где опубликовано соответствующее видео.

На записи можно увидеть, как подросший птенец преследует родственников и настоятельно просит поделиться с ним пищей.

«Родители научили его ловить рыбу. Но детские привычки остались», – говорится в публикации.

При этом пеликанчик донимает не только своих родителей, но и других обитателей вольера.

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