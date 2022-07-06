Праздничная акция в честь Дня семьи, любви и верности пройдет 8 июля

Жителей столицы приглашают принять участие в праздничной акции, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
«Волонтеры образовательных организаций столицы приглашают жителей города поучаствовать в акции, посвященной Дню семьи, любви и верности. Мероприятие, организованное московским центром «Патриот.Спорт», состоится 8 июля. Акция пройдет сразу в нескольких парках Москвы. В Бабушкинском парке, сквере по Олонецкому проезду и ландшафтном парке «Митино» будут организованы мастер-классы, на которых дети и взрослые смогут создать из обычной бумаги символ праздника - ромашку», - говорится в сообщении.
Добавляется, что на ВДНХ и в «Музеоне» участники добровольческих отрядов школ и колледжей столицы раздадут живые ромашки всем желающим.
Кроме того, в этот же день в социальных сетях центра «Патриот.Спорт» пройдет викторина, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности.
«Участникам нужно будет ответить на вопросы об истории и традициях праздника. Вся информация доступна на сайте центра», - заключили в департаменте.
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля.