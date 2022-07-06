Праздничная акция в честь Дня семьи, любви и верности пройдет 8 июля

«Волонтеры образовательных организаций столицы приглашают жителей города поучаствовать в акции, посвященной Дню семьи, любви и верности. Мероприятие, организованное московским центром «Патриот.Спорт», состоится 8 июля. Акция пройдет сразу в нескольких парках Москвы. В Бабушкинском парке, сквере по Олонецкому проезду и ландшафтном парке «Митино» будут организованы мастер-классы, на которых дети и взрослые смогут создать из обычной бумаги символ праздника - ромашку», - говорится в сообщении.