В Москве выпало по ведру воды на метр квадратный

На карте представлено количество осадков, выпавших на сети метеорологических станций с утра (6:00) до вечера (18:00) по местному времени.
Выпало 10 мм осадков, что тождественно ведру воды на метр квадратный.
По области ливни были более интенсивными.
Так, в Пушкине выпало 28 мм осадков, в Можайске — 13 мм.
Отметим, что ливневая канализация рассчитана на пропускную способность 7–8 мм осадков за 20 минут. По факту ливни были более интенсивными. Как следствие, многие улицы и дворы оказались подтоплены.