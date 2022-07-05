В Москве выпало по ведру воды на метр квадратный

На карте представлено количество осадков, выпавших на сети метеорологических станций с утра (6:00) до вечера (18:00) по местному времени.

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В Москве наиболее сильный дождь прошел на ВДНХ.

Выпало 10 мм осадков, что тождественно ведру воды на метр квадратный.

По области ливни были более интенсивными.

Так, в Пушкине выпало 28 мм осадков, в Можайске — 13 мм.