Детский сад на 140 мест построят в Бирюлево Восточном

Согласована проектная документация для возведения детского сада на 140 мест в районе Бирюлево Восточное на юге Москвы , сообщила пресс-служба столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) со ссылкой на его председателя Анну Яковлеву .

«Утвержден проект, согласно которому в районе Бирюлево Восточное на ул. 6-я Радиальная построят дошкольное образовательное учреждение. Предусмотрено строительство детского сада на 140 мест, а также работы на прилегающей территории: устройство проездов, тротуаров, групповых площадок с покрытием из резиновой крошки и спортивного (рулонного) газона, создание физкультурной площадки и мест для колясок и санок, для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий», - приводятся в сообщении слова Яковлевой.

Отмечается, что здание запроектировано высотой до трех этажей. Так, групповые ячейки будут организованы отдельными блоками, в их составе предусмотрены раздевалка, игровая, спальня, буфет и туалетная комната. Еще для детей запроектированы кабинет для развивающих занятий, залы для музыкальных и физкультурных занятий. Кроме того, в составе медицинских помещений будет функционировать процедурный кабинет с санитарным узлом с местом для приготовления дезрастворов.