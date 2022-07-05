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37 минут назад

Коммунальные службы приступили к дежурству на столичных улицах из-за непогоды

Москва24иещё 1

Порядка 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

300 бригад и 290 единиц техники городских служб дежурят на улицах из-за непогоды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что водосточная сеть справляется с объемом осадков, скопления воды носят кратковременных характер – вода уходит в ливневую сеть самотеком. При необходимости коммунальные службы обеспечивают оперативный пропуск воды.

"Наиболее интенсивные осадки обрушились на ВАО. Чуть более чем за час на востоке столицы выпало 35 миллиметров (или более 30% месячной нормы) осадков, до конца суток объем осадков может превысить половину месячной нормы", – отметили в комплексе.

Сильный ливень с грозой начался в Москве днем 5 июля. По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице ожидаются дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду, местами – до 22 метров в секунду.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в связи с ливнем предупредил москвичей о возможных подтоплениях. По его словам, наиболее уязвимыми для подтоплений являются тоннели и низинный рельеф.

Также в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 15:00 до 21:00. Также до 13:00 6 июля будет действовать четвертый класс пожарной опасности. В Гидрометцентре напомнили, что местами ожидается жара до 30–32 градусов.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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