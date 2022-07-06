Несколько человек ежедневно спасают на водоемах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в среду, 6 июля.

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва Артем Соболев / Вечерняя Москва

— Сегодня при патрулировании озера Белое спасатели заметили в воде зовущего на помощь мужчину. Тонущего подняли на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию «Косино», где оказали первую помощь, — говорится в сообщении.

Так, чаще всего происшествия случаются при купании людей в непредназначенных для этого местах. Москвичей призвали соблюдать правила безопасности на водоемах — выбирать для купания только оборудованные для этого пляжи, а также не заходить в воду после длительного пребывания на открытом солнце, передает Telegram-канал комплекса.

3 июля столичные спасатели на воде вытащили из акватории Мещерского пруда тонущего мужчину. Пострадавший был доставлен на станцию, где ему была оказана первая помощь.