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1 час назад

Движение в центре столицы перекроют из-за ночного велофестиваля

Москва24иещё 2

Движение на ряде улиц в центре столицы перекроют в ближайшие выходные в связи с проведением Московского ночного велофестиваля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Движение в центре столицы перекроют из-за ночного велофестиваля
Фото: ТАССТАСС

В частности, в субботу, 9 июля, с 18:30 до окончания велофестиваля будет перекрыто движение на Суворовской площади, на Самотечной улице и улице Дурова.

В тот же день с 20:00 до окончания мероприятия движение перекроют на Большом Москворецком мосту и прилегающих улицах, на Тверском, Петровском и Цветном бульварах, на Тверской, Москворецкой, Болотной и Баррикадной улицах, на улицах Красная Пресня и 1905 года, а также на Краснопресненской, Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Фрунзенской, Болотной, Кремлевской и Пречистенской набережных.

В департаменте добавили, что 8 июля с 00:01 до окончания фестиваля будет ограничена парковка на Самотечной улице и Болотной набережной.

Ранее сообщалось, что Участок Крестовоздвиженского переулка в столице будут перекрывать 9 и 10 июля в связи с проведением строительных работ. В Дептрансе уточнили, что перекрывать будут участок от дома 2, строения 1. Ограничения будут действовать с 08:00 до 18:00.

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