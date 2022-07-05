Движение в центре столицы перекроют из-за ночного велофестиваля

Движение на ряде улиц в центре столицы перекроют в ближайшие выходные в связи с проведением Московского ночного велофестиваля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

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В частности, в субботу, 9 июля, с 18:30 до окончания велофестиваля будет перекрыто движение на Суворовской площади, на Самотечной улице и улице Дурова.

В тот же день с 20:00 до окончания мероприятия движение перекроют на Большом Москворецком мосту и прилегающих улицах, на Тверском, Петровском и Цветном бульварах, на Тверской, Москворецкой, Болотной и Баррикадной улицах, на улицах Красная Пресня и 1905 года, а также на Краснопресненской, Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Фрунзенской, Болотной, Кремлевской и Пречистенской набережных.

В департаменте добавили, что 8 июля с 00:01 до окончания фестиваля будет ограничена парковка на Самотечной улице и Болотной набережной.