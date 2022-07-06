В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

На станции "Марьина Роща" БКЛ приступают к пусконаладке эскалатора

Москва24иещё 7

На строящейся станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро специалисты приступают к пусконаладочным работам на всех восьми эскалаторах, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На станции "Марьина Роща" БКЛ приступают к пусконаладке эскалатора
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыКомплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

"В первую очередь начнется пусконаладка соединяющих вестибюль с платформенным участком четырех 130-метровых эскалаторов – самых длинных в Московском метрополитене. Будет также производиться очистка направляющих ступеней и цепей", – сказал он.

Бочкарев напомнил, что станцию строят на глубине около 70 метров. Затем специалисты приступят к пусконаладке четырех эскалаторов длиной 30 метров, которые находятся в зоне пересадки на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что на станции "Марьина Роща" БКЛ полностью завершены монолитные работы, уложено верхнее строение пути, полным ходом ведется архитектурная отделка платформы.

Ранее Бочкарев рассказал, что северо-восточный участок БКЛ московского метро построен на 95%. По его словам, станции "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская" построены и временно функционируют в составе Некрасовской линии, в то же время работы продолжаются на станциях "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Он отметил, что осенью планируется завершить основные строительные работы на участке.

Новости Москвы,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители