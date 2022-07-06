На станции "Марьина Роща" БКЛ приступают к пусконаладке эскалатора

На строящейся станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро специалисты приступают к пусконаладочным работам на всех восьми эскалаторах, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

"В первую очередь начнется пусконаладка соединяющих вестибюль с платформенным участком четырех 130-метровых эскалаторов – самых длинных в Московском метрополитене. Будет также производиться очистка направляющих ступеней и цепей", – сказал он.

Бочкарев напомнил, что станцию строят на глубине около 70 метров. Затем специалисты приступят к пусконаладке четырех эскалаторов длиной 30 метров, которые находятся в зоне пересадки на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что на станции "Марьина Роща" БКЛ полностью завершены монолитные работы, уложено верхнее строение пути, полным ходом ведется архитектурная отделка платформы.