Собянин: в этом году в Москве зацветет 55 миллионов цветов

"В этом году на улицах и в парках Москвы расцветут 55 миллионов цветов. Конечно, это произойдет не само по себе, а станет результатом огромного труда тысяч специалистов городских служб. И середина лета – самое время сказать им большое спасибо", – написал он в своем блоге.