В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
1 час назад

Сергей Собянин: в этом году в Москве зацветет 55 миллионов цветов

Москва24иещё 4

В столичных парках в 2022 году расцветет 55 миллионов цветов, сообщил Сергей Собянин.

Собянин: в этом году в Москве зацветет 55 миллионов цветов
Фото: sobyanin.rusobyanin.ru

"В этом году на улицах и в парках Москвы расцветут 55 миллионов цветов. Конечно, это произойдет не само по себе, а станет результатом огромного труда тысяч специалистов городских служб. И середина лета – самое время сказать им большое спасибо", – написал он в своем блоге.

По словам мэра, в Москве число цветников увеличилось с 5,5 до 12 тысяч по сравнению с серединой 2000-х годов. При этом площадь цветочных композиций выросла до 88 гектар.

Столичные власти стремятся сделать все 12 тысяч цветников произведениями ландшафтного искусства.

"И самое главное – цветочные клумбы в жилых районах должны быть ничуть не хуже, а порой – даже лучше цветников на центральных площадях", – подчеркнул Собянин.

Градоначальник назвал парк "Зарядье" главным цветником города, а цветы – главным украшением ВДНХ, уточнив, что в этом году там распустятся 1,5 миллиона бутонов – от тюльпанов до роз.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ВДНХ,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители