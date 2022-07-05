Собянин: в этом году в Москве зацветет 55 миллионов цветов

В столичных парках в 2022 году расцветет 55 миллионов цветов, сообщил Сергей Собянин.
"В этом году на улицах и в парках Москвы расцветут 55 миллионов цветов. Конечно, это произойдет не само по себе, а станет результатом огромного труда тысяч специалистов городских служб. И середина лета – самое время сказать им большое спасибо", – написал он в своем блоге.
По словам мэра, в Москве число цветников увеличилось с 5,5 до 12 тысяч по сравнению с серединой 2000-х годов. При этом площадь цветочных композиций выросла до 88 гектар.
Столичные власти стремятся сделать все 12 тысяч цветников произведениями ландшафтного искусства.
"И самое главное – цветочные клумбы в жилых районах должны быть ничуть не хуже, а порой – даже лучше цветников на центральных площадях", – подчеркнул Собянин.
Градоначальник назвал парк "Зарядье" главным цветником города, а цветы – главным украшением ВДНХ, уточнив, что в этом году там распустятся 1,5 миллиона бутонов – от тюльпанов до роз.