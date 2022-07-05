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22 минуты назад

Сергунина: Открыт набор студентов и выпускников на стажировку в мэрии Москвы

Вечерняя Москваиещё 2

Студентов и выпускников вузов приглашают на стажировку в столичное правительство по семи направлениям, включая новое — «ИТ-город». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 5 июля.

Открыт набор студентов и выпускников на стажировку в мэрии Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Все, кто подаст заявки, пройдут предварительное тестирование. По его итогам отберут тысячу претендентов. Их ждет двухнедельное обучение в «Карьерной школе». После этого 125 сильнейших кандидатов пригласят на стажировку. Ребятам предложат попробовать свои силы в рамках семи направлений. Они связаны с экономикой, правом и другими сферами жизни столицы, — сказала представитель мэрии.

По словам Сергуниной, новая программа «ИТ-город» рассчитана на 25 студентов старших курсов бакалавриата, магистратуры или выпускников вузов. Молодые люди должны иметь опыт работы или проектной и волонтерской деятельности, а также интересоваться такими сферами, как администрирование проектов, аналитика данных, тестирование и техподдержка.

Кроме того, стажировка пройдет еще по шести направлениям: «Городская экономика», «Медийный город», «Правовое пространство», «Социальный город», «HR-город» и «Комфортная городская среда». Учащиеся вузов смогут поработать в аппарате мэра, департаментах и подведомственных организациях, а в течение этого времени они будут получать зарплату: при работе в объеме 20 или 40 часов в неделю она составляет 24,6 или 49,2 тысячи рублей соответственно (до вычета налогов).

Для того чтобы пройти стажировку в правительстве Москвы, студентам необходимо будет заполнить и отправить анкету на карьерном портале до 31 октября. Лучшие претенденты приступят к работе 1 февраля 2023 года, а их деятельность продлится до 31 июля 2023 года.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Правительство Москвы,
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