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2 часа назад

Акватории причалов Москвы очистят от мусора

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к выполнению работ по очистке дна акваторий причалов столицы от крупного мусора, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Акватории причалов Москвы очистят от мусора
Фото: mos.rumos.ru

«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к гидротехническим работам по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов. До завершения навигации планируем углубить дно трех причалов и очистить еще 17, для бесперебойного судоходства мероприятия проводятся в будни в утреннее время», – отметил заммэра.

По его словам, перед началом работ водолазы проводят обследование дна акватории.

«Перед началом очистки водолазы проводят обследование дна, работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений», – добавил Петр Бирюков.

Работы по очистке акватории города необходимо проводить, потому что дно реки загрязнено крупным мусором и металлоломом, который может повредить теплоходы. Металлические предметы и мусор перемещают на берег и отправлят на утилизацию, а выбранный грунт со дна реки высушивают и отправляют на специальный полигон.

В конце апреля открылся сезон речной навигации. Для жителей столицы организованы регулярные и прогулочные маршруты.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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