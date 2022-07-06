Акватории причалов Москвы очистят от мусора

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к выполнению работ по очистке дна акваторий причалов столицы от крупного мусора, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков .

«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к гидротехническим работам по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов. До завершения навигации планируем углубить дно трех причалов и очистить еще 17, для бесперебойного судоходства мероприятия проводятся в будни в утреннее время», – отметил заммэра.

«Перед началом очистки водолазы проводят обследование дна, работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений», – добавил Петр Бирюков.

Работы по очистке акватории города необходимо проводить, потому что дно реки загрязнено крупным мусором и металлоломом, который может повредить теплоходы. Металлические предметы и мусор перемещают на берег и отправлят на утилизацию, а выбранный грунт со дна реки высушивают и отправляют на специальный полигон.