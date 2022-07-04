Основы выбора профессии: в Москве началась акция «ТехноЛето»

— Хочу отметить, что в столице проводится все больше мероприятий, благодаря которым у школьников есть возможность попробовать себя в той или иной профессии. Больше всего их поддерживают различные общеобразовательные школы. Когда выпускник учебного заведения поступает в университет, у него, можно сказать, нет права на серьезную ошибку. А такие мероприятия, как «ТехноЛето», дают ему возможность делать неправильный выбор до тех пор, пока он не найдет для себя занятие по душе.