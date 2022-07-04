Музей транспорта Москвы начнет проводить экскурсии по хранилищу ретротехники

Музей транспорта Москвы будет проводить экскурсии с 16 июля в фонды хранения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в понедельник.

Фото: Музей транспорта Москвы Музей транспорта Москвы

"Музей транспорта Москвы с 16 июля запускает уникальную экскурсию в фонды хранения коллекции. Посетителям впервые откроется обширная часть коллекции музея: более 100 единиц легковой, грузовой и городской техники, обслуживавшей транспортную систему СССР: автомобили такси и милиции, редкие модификации "Москвичей", автобусы, троллейбусы и легендарные машины 1980-х, знакомые многим с детства", - рассказал собеседник агентства.

По словам директора музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, экскурсия в фонды музея - это возможность познакомиться с историей движения в Москве с 1930-х до 1990-х годов, а также вновь встретиться с транспортом, который в юности или детстве был надежным попутчиком каждого на дорогах нашего города. Знакомство с артефактами будет проходить в компании гидов экскурсионного бюро, которые станут проводниками по истории транспорта Москвы.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы организовываем мероприятия, где можно больше узнать об истории транспорта столицы, так как видим большой интерес жителей к этой теме. Подготовили новый формат - экскурсию в фонды хранения коллекции музея транспорта Москвы. Надеемся, она будет пользоваться такой же популярностью, как выставки и ретропарады", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.