Гастрофестиваль «Вкусы России» пройдет на 22 площадках Москвы

«С 14 по 17 июля в Москве пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России». Он станет очередным этапом масштабной программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которую Минсельхоз реализует по поручению президента России с 2020 года. <…> Гастрофестиваль пройдет на 22 площадках в Москве, участие в нем примут почти 300 брендов из 65 регионов страны», - говорится в сообщении.