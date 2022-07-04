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2 часа назад

Гастрофестиваль «Вкусы России» пройдет 14-17 июля на 22 площадках Москвы

Агентство «Москва»

С 14 по 17 июля в Москве на 22 площадках состоится гастрономический фестиваль «Вкусы России». Об этом сообщает Telegram-канал министерства сельского хозяйства РФ.

Гастрофестиваль «Вкусы России» пройдет на 22 площадках Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 14 по 17 июля в Москве пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России». Он станет очередным этапом масштабной программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которую Минсельхоз реализует по поручению президента России с 2020 года. <…> Гастрофестиваль пройдет на 22 площадках в Москве, участие в нем примут почти 300 брендов из 65 регионов страны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из центральных зон фестиваля откроется в Парке Горького.

«Помимо ярмарки, здесь будут организованы фуд-корт, творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы, выступления артистов и многое другое», - сообщает канал.

Новости Москвы,Минсельхоз России,
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