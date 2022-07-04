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52 минуты назад

Проект «Московское долголетие» запустил трансляции для дачников

RT на русском

Участники проекта «Московское долголетие» теперь смогут продолжать занятия, находясь на даче.

Проект «Московское долголетие» запустил трансляции для дачников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

Столичные пенсионеры, которые участвуют в «Московском долголетии», во время дачного сезона получили возможность продолжить занятия в онлайн-формате.

Так, к дистанционным встречам подключаются около 94,5 тыс. человек.

А участникам проекта, посещающим мероприятия в его рамках очно, предлагают принять участие в занятиях по скандинавской ходьбе, гимнастике, в танцах, йоге, футболе, пеших экскурсиях и другом.

Отмечается, что до 2020 года гражданам, уезжающим из города на дачи, приходилось прерывать занятия до осени.

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