Проект «Московское долголетие» запустил трансляции для дачников

Участники проекта «Московское долголетие» теперь смогут продолжать занятия, находясь на даче.
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.
Столичные пенсионеры, которые участвуют в «Московском долголетии», во время дачного сезона получили возможность продолжить занятия в онлайн-формате.
Так, к дистанционным встречам подключаются около 94,5 тыс. человек.
А участникам проекта, посещающим мероприятия в его рамках очно, предлагают принять участие в занятиях по скандинавской ходьбе, гимнастике, в танцах, йоге, футболе, пеших экскурсиях и другом.
Отмечается, что до 2020 года гражданам, уезжающим из города на дачи, приходилось прерывать занятия до осени.