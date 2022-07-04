Проект «Московское долголетие» запустил трансляции для дачников

Участники проекта «Московское долголетие» теперь смогут продолжать занятия, находясь на даче.

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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

Столичные пенсионеры, которые участвуют в «Московском долголетии», во время дачного сезона получили возможность продолжить занятия в онлайн-формате.

Так, к дистанционным встречам подключаются около 94,5 тыс. человек.

А участникам проекта, посещающим мероприятия в его рамках очно, предлагают принять участие в занятиях по скандинавской ходьбе, гимнастике, в танцах, йоге, футболе, пеших экскурсиях и другом.