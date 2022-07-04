Москвичи выберут лучший пляж в городских парках

В проекте «Активный гражданин» открылось голосование за лучший пляж в московских парках. Пользователи могут выбрать один из 11 вариантов или предложить свой, если его не оказалось в списке. Это уже третье голосование, проходящее в рамках специального проекта «Лето активного гражданина».

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

Пляжный отдых в мегаполисе

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Почувствовать себя на курорте, не выезжая из столицы, можно в нескольких московских парках. В парке «Сокольники», например, летом открывают «The Баssейн». Площадка для отдыха включает два бассейна под открытым небом и лаундж-зону с шезлонгами, пляжными качелями, душем, кафе, столами для пинг-понга и площадкой для волейбола. Широкий песчаный пляж есть и в зоне отдыха «Путяевский пруд № 1» в «Сокольниках». Для любителей водных видов спорта там работает вейк-парк — он подходит как для новичков, так и для профессиональных райдеров.

В парке «Фили» открыты понтонные бассейны, куда подается вода из Москвы-реки. Она проходит через систему фильтров, очищается и подогревается до температуры плюс 24 градусов. На набережной расположены три бассейна: два взрослых и один детский.

Загорать и строить замки из песка можно на песчаном пляже в зоне отдыха «Терлецкая дубрава». Для посетителей оборудованы туалеты, а скрыться от жары можно в тени деревьев. При этом купаться в Терлецких прудах нельзя.

Еще одна зона отдыха без возможности купания находится в ландшафтном парке «Митино» на берегу Пенягинского пруда. Здесь есть деревянные шезлонги и кафе. С берега можно наблюдать за лебедями и утками, которые обитают в пруду.

Принять солнечные ванны приглашает и парк «Северное Тушино», где на берегу Химкинского водохранилища обустроены травяная и песчаная зоны отдыха. Купаться здесь нельзя, но можно перекусить в кафе, позагорать на шезлонгах и позаниматься на площадках для воркаута.

Еще один пляж на Химкинском водохранилище — «Покровский берег». Любителям спокойного отдыха понравятся деревянные шезлонги и качели-скамейки в центральной части парка. Для детей и поклонников активного образа жизни есть игровые и спортивные площадки. Купаться в этой зоне отдыха тоже нельзя.

Позагорать можно на песчаном пляже «Левобережье» на берегу залива Химкинского водохранилища. Здесь есть летний душ, лежаки и теневые навесы. Рядом работает кафе, обустроены детские и спортивные площадки.

Комфортные зоны отдыха также оборудованы в Лианозовском парке, парке «Красная Пресня», зоне отдыха «Борисовские пруды». В них на берегах водоемов установлены удобные шезлонги.

«Лето активного гражданина»

Голосование за лучший пляж — третье в серии специального проекта «Лето активного гражданина». Его участники на протяжении двух месяцев выбирают самые популярные места в Москве для прогулок с детьми, отдыха у воды, романтических свиданий и познавательных экскурсий.

В текстах голосований можно найти буквы и цифры промокодов, которые позволят стать участниками специальной акции. Сложив символы и активировав промокоды, можно получить дополнительные баллы, билеты в городские музеи, сувениры проекта и пригласительные билеты на мероприятия.

Проект «Активный гражданин» работает в Москве с 2014 года. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек. Они решают, что благоустроить в городе, как должны работать поликлиники, библиотеки и многофункциональные центры, а также выбирают программу фестивалей и праздников. С начала работы проекта москвичи приняли участие более чем в пяти тысячах голосований.

Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». За участие в голосованиях дают баллы, которые можно обменять на призы и подарки или потратить на благотворительность.