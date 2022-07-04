Появилось видео с места провала грунта под грузовиком в Москве

В Москве под грузовиком частично повалился грунт. Инцидент произошел в районе дома 31 на улице Каховке. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО», в распоряжении которого оказались кадры с места дорожной аварии.