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14 минут назад

В Москве перекроют некоторые улицы на время празднования Курбан-байрам

Газета.Ruиещё 3

Движение автомобильного транспорта ограничат на нескольких улицах в Москве 9 июля в связи с проведением религиозного праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Департамента транспорта.

В Москве перекроют некоторые улицы на время празднования Курбан-байрам
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

"В связи с проведением праздника Курбан-байрам, ночью и утром 9 июля будет ограничено движение в районе Большой Татарской, улицы Дурова и Минской улицы", - говорится в сообщении ведомства.

Ограничения также будут действовать в Старом Толмачевском, Климентовском и Озерковском переулках, на улицах Щепкина, Мещанская и Гиляровского.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что нарушающих предельно допустимый уровень шум автомобилистов необходимо наказывать конфискацией авто и миллионными штрафами.

Новости Москвы,Султан Хамзаев,Госдума,
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