Прыжки парней с моста у Красной площади сняли на видео

Двое молодых людей прыгнули с моста у Красной площади в Москве. Инцидент в центре столицы произошел накануне. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший снятые очевидцами прыжки парней.
На кадрах видно, что один из любителей экстрима прыгнул в реку в тот момент, когда из-под моста выплыл теплоход с пассажирами.
«После прыжка в Москву-реку экстремалов приняла полиция», – уточняет канал.
Ранее сообщалось, что на территории столицы к летнему сезону подготовили 13 зон отдыха с купанием. Перед их открытием водолазы обследовали и очистили дно водоемов.