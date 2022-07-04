Прыжки парней с моста у Красной площади сняли на видео

Двое молодых людей прыгнули с моста у Красной площади в Москве. Инцидент в центре столицы произошел накануне. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший снятые очевидцами прыжки парней.

На кадрах видно, что один из любителей экстрима прыгнул в реку в тот момент, когда из-под моста выплыл теплоход с пассажирами.

«После прыжка в Москву-реку экстремалов приняла полиция», – уточняет канал.