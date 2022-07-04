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16 минут назад

Прыжки парней с моста у Красной площади сняли на видео

Александр Кузьмин

Двое молодых людей прыгнули с моста у Красной площади в Москве. Инцидент в центре столицы произошел накануне. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший снятые очевидцами прыжки парней.

На кадрах видно, что один из любителей экстрима прыгнул в реку в тот момент, когда из-под моста выплыл теплоход с пассажирами.

«После прыжка в Москву-реку экстремалов приняла полиция», – уточняет канал.

Ранее сообщалось, что на территории столицы к летнему сезону подготовили 13 зон отдыха с купанием. Перед их открытием водолазы обследовали и очистили дно водоемов.

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