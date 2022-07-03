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1 час назад

Собянин: Пригородный вокзал «Марьина Роща» готов более чем наполовину

Агентство «Москва»иещё 1

На втором маршруте Московских центральных диаметров (D2) скоро будет открыт новый пригородный вокзал «Марьина Роща». Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: вокзал «Марьина Роща» готов более чем наполовину
Фото: ТАССТАСС

«Скоро откроем на D2 еще один пригородный вокзал - «Марьина Роща». Сделано больше половины запланированных работ. Идет строительство платформы и надземного вестибюля с выходами на ул. Веткина и к 7-му проезду Марьиной Рощи. В перспективе здесь также будет платформа для поездов D4 - соединим станции двух диаметров крытым переходом», - пояснил Сергей Собянин.

По словам мэра, на основе «Марьиной Рощи» D2 на севере Москвы будет создан крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с современной пассажирской инфраструктурой и удобными пересадками между разными видами транспорта. Пассажиры новой станции «Марьина Роща» D2 смогут перейти на Люблинско-Дмитровскую линию Московского метрополитена и наземный транспорт, а в будущем - еще и на Большую кольцевую линию метро и станцию четвертого маршрута Московских центральных диаметров.

Отмечается, что с открытием ТПУ у жителей столичного региона появится больше альтернативных маршрутов. По прогнозам, в 2025 году новым ТПУ будут пользоваться около 100 тыс. человек в сутки.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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