Собянин: вокзал «Марьина Роща» готов более чем наполовину

На втором маршруте Московских центральных диаметров (D2) скоро будет открыт новый пригородный вокзал «Марьина Роща». Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Скоро откроем на D2 еще один пригородный вокзал - «Марьина Роща». Сделано больше половины запланированных работ. Идет строительство платформы и надземного вестибюля с выходами на ул. Веткина и к 7-му проезду Марьиной Рощи. В перспективе здесь также будет платформа для поездов D4 - соединим станции двух диаметров крытым переходом», - пояснил Сергей Собянин.

По словам мэра, на основе «Марьиной Рощи» D2 на севере Москвы будет создан крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с современной пассажирской инфраструктурой и удобными пересадками между разными видами транспорта. Пассажиры новой станции «Марьина Роща» D2 смогут перейти на Люблинско-Дмитровскую линию Московского метрополитена и наземный транспорт, а в будущем - еще и на Большую кольцевую линию метро и станцию четвертого маршрута Московских центральных диаметров.