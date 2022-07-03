Жара, июль: прогноз погоды в Москве на ближайшие дни

В Москве сохраняется жаркая погода. Небольшое похолодание, по прогнозам синоптиков, возможно лишь во второй половине следующей недели.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

В воскресенье днем в городе ожидается от 30 до 32 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 4 июля, термометры покажут от 15 до 17 градусов тепла. Днем их столбики устремятся вверх до отметки 32 градуса. Осадков не ожидается.

Такая же температура будет во вторник, 5 июля. При этом в небе появится больше облаков, и местами пройдут небольшие дожди. В среду также возможны кратковременные осадки, воздух прогреется до плюс 32 градусов.

В связи с этим горожанам рекомендуют меньше времени проводить на солнце. Врачи советуют пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из легких натуральных тканей, использовать солнцезащитные средства.