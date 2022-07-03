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1 час назад

Москвичам рассказали о научной деятельности Троицка

Вечерняя Москва

В Троицке функционируют десять научно-исследовательских институтов, в том числе главный по космической погоде — ИЗМИРАН. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичам рассказали о научной деятельности Троицка
Фото: Официальный сайт мэра МосквыОфициальный сайт мэра Москвы

Так, журналист и краевед, куратор проекта «Троицкие летописи» Андрей Воробьев рассказал, что всего 100 лет назад Троицк даже не был городом, а небольшим селом Троицкое. В нем был небольшой текстильный центр.

— Троицк вполне мог пойти по пути развития текстильной промышленности и стать текстильной столицей Подмосковья. Троицкая суконная фабрика, основанная в XVIII веке, развивалась очень неплохо. Скорее всего, если бы наука не пришла к нам, на берегу Десны со временем появился бы крупный поселок текстильщиков, — отметил он.

При этом эксперт добавил, что изменения в городе появились после начала строительства Московской геофизической обсерватории на 39-м километре Калужского шоссе. Более подробную информацию о городе можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Новости Москвы,Андрей Воробьев,Правительство Москвы,
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