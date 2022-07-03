Москвичам рассказали о научной деятельности Троицка

В Троицке функционируют десять научно-исследовательских институтов, в том числе главный по космической погоде — ИЗМИРАН. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы Официальный сайт мэра Москвы

Так, журналист и краевед, куратор проекта «Троицкие летописи» Андрей Воробьев рассказал, что всего 100 лет назад Троицк даже не был городом, а небольшим селом Троицкое. В нем был небольшой текстильный центр.

— Троицк вполне мог пойти по пути развития текстильной промышленности и стать текстильной столицей Подмосковья. Троицкая суконная фабрика, основанная в XVIII веке, развивалась очень неплохо. Скорее всего, если бы наука не пришла к нам, на берегу Десны со временем появился бы крупный поселок текстильщиков, — отметил он.