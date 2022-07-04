Участники «Активного гражданина» выбрали место для площади Луганской народной республики

Горожане решили назвать в честь Луганской Народной Республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат. Голосование прошло в проекте «Активный гражданин». В нем приняли участие 109 603 человека. Выбранный большинством вариант набрал 56,85 процента голосов.

Фото: mos.ru mos.ru

Другими вариантами в голосовании были территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (его выбрали 10,64 процента проголосовавших), территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (13,78 процента). Также можно было доверить решение этого вопроса специалистам (этот вариант набрал 18,73 процента голосов).

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Ранее москвичи выбрали, где появится площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали безымянную территорию в Пресненском районе. В условиях голосования было отмечено, что в случае победы варианта «Площадь Донецкой Народной Республики» в Москве затем выберут территорию для присвоения названия в честь Луганской Народной Республики.

Предложение увековечить на карте столицы память защитников Донбасса было направлено депутатами Мосгордумы. Одновременно в Правительство Москвы поступали многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия. Вопрос о наименовании площади, которая расположена на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка, вынесли на общегородское голосование в проекте «Активный гражданин». Вариант «Площадь Донецкой Народной Республики» поддержали 44,69 процента участников (124 536 человек).

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. С начала работы проекта москвичи приняли участие более чем в пяти тысячах голосований.

Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе. Изменения, произошедшие в столице благодаря «активным гражданам», отображаются на онлайн-карте. А оценить изменения можно в рубрике «Пульс столицы».

Обменять баллы за участие в проекте можно на призы и подарки на сайте. Например, выбрать промокоды в продуктовые сети или магазины с товарами для дома, одеждой и обувью, полезные сувениры с символикой проекта, пополнить транспортную карту «Тройка» или взять в аренду самокат. Также по желанию можно перевести баллы на благотворительность.