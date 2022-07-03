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27 минут назад

Часть вестибюля станции МЦД-2 Каланчевская открылась в Москве

Вечерняя Москва

Специалисты открыли часть вестибюля на станции второго направления Московских центральных диаметров (МЦД) Каланчевская. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Открылась часть вестибюля станции МЦД-2 Каланчевская
Фото: Telegram / Дептранс МосквыTelegram / Дептранс Москвы

— С коллегами из РЖД закончили строить часть нового вестибюля под железнодорожным путепроводом — теперь выход на платформу и переход к вокзалам и метро стал удобнее и безопаснее, в том числе для маломобильных пассажиров, — говорится в сообщении.

На данный момент вестибюль уже оснащен лифтом, двумя эскалаторами, кассой, турникетами и динамической навигацией. А специалисты начали подготовительные по устройству нового пути. Его запуск позволит уйти от реверсивного движения на участке Каланчевская — Курская.

Отмечается, что на месте новой станции будет создан современный транспортно-пересадочный узел. Его площадь составит более 4,5 тысяч квадратных метров, передает дептранс.

До этого стало известно, что специалисты приступили к строительству подземного пешеходного перехода через Северный дублер Кутузовского проспекта (СДКП) около станции МЦД Рабочий Поселок. Переходом смогут пользоваться все категории граждан, в том числе любители велотранспорта, самокатов, роликов и других индивидуальных средств передвижения.

Новости Москвы,РЖД,
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