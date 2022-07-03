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20 минут назад

Прогноз погоды: Москвичей предупредили о превышающей норму температуре в июле

Lenta.ruиещё 8

Температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы. Об этом предупредила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова, сообщает РИА Новости.

Синоптик уточнила, что по прогнозам ожидается превышение нормы на 1-1,5 градуса.

При этом количество осадков в июле будет недостаточным: если норма составляет порядка 86-90 миллиметров, то в этом году можно рассчитывать максимум на 60 миллиметров. Кратковременные дожди, которые придут в столичный регион во вторник, 5 июля, будут локальными и небольшими, добавила Макарова.

Россиян предупредили о холодном начале июля

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала опасные в жару напитки. Она рекомендовала отказаться от алкоголя, кофе и соков, отдав предпочтение обычной воде.

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