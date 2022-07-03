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2 часа назад

В сети нашли «прародительницу» московских аквапарков

Мослента

Сделанную в одном из столичных парков в 1931 году фотографию водной горки опубликовал Telegram-канал «Старая Москва». Пользователи сети нашли в ней сходство с современными аквапарками.

В сети нашли «прародительницу» московских аквапарков
Фото: Getty ImagesGetty Images

«Аквапарк. Начало», «Прародительница наших аквапарков», — написали юзеры.

Некоторых увиденное сильно напугало. «Стремненько, очень уж она крутая», «Жесть», — отреагировали они.

«Не знаю, как купальники, а вот трусы на такой горке до колен слетали», — рассказал один из участников дискуссии.

В ответ на это другие подписчики канала заметили, что недаром на фото нет ни одной девочки, и предложил надевать при походах на подобные аттракционы водолазный костюм.

«Это был Петровский парк. Позже он стал называться «Динамо». Когда-то это было дачное место. Моя бабушка рассказывала, что они туда до революции ездили на дачу, в те годы на месте нынешнего стадиона был большой пруд с купальнями», — поделился знаниями еще один пользователь.

Ранее сообщалось, что жители подмосковных Люберец открыли пляжный сезон во дворе жилого дома. На сделанной очевидцами фотографии видно, что несколько человек разместились на газоне у проезжей части, надув матрас и заполнив водой бассейны.

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