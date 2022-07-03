В сети нашли «прародительницу» московских аквапарков

«Это был Петровский парк. Позже он стал называться «Динамо». Когда-то это было дачное место. Моя бабушка рассказывала, что они туда до революции ездили на дачу, в те годы на месте нынешнего стадиона был большой пруд с купальнями», — поделился знаниями еще один пользователь.