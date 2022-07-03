В Москве обнаружили переживший большой пожар 1812 года особняк

Переживший большой московский пожар 1812 года особняк был обнаружен в столице на Садовой-Самотечной улице, напротив театра Образцова. Две его фотографии, сделанные с одной точки с разницей в приблизительно 110 лет, опубликовал Telegram-канал «Старая Москва».

Фото: Скриншот: Яндекс.Карты Скриншот: Яндекс.Карты

«У этого дома интересная и сложная судьба, он выжил и в большом московском пожаре 1812 года, и при сталинской реконструкции 1930-х», — написал автор поста.

По словам рассказчика, здание было возведено в 1770-е годы — тогда оно было усадьбой купца Колмакова.

«В последующие годы его перестраивали, надстраивали и пристраивали, но в основе оставался тот первый дом времен Екатерины Великой», — уточнил он.

В 1890-х в особняке открылась женская гимназия Марии Федоровны Калайдович, при которой был палисадник. В 1935 году, во время расширения Садового кольца, все сады и палисадники пошли под снос.

«Тогда же у дома были снесены портик и колоннада (на данный момент они восстановлены). В 1920-е здесь открылся педагогический техникум, а затем дошкольное педучилище. Сейчас это часть Московского педагогического университета», — поделился знаниями автор.