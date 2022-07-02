В сети вспомнили знаменитый московский кинотеатр

В 1994 году «Форум» закрылся, а в 2002-м в бывшем здании кинотеатра произошел пожар. Уцелевший фрагмент главного фасада в 2013 году признали памятником регионального наследия.

«Даже по этим руинам можно разглядеть контуры задней части зала. Там, где сейчас травка, стояли зрительские кресла», — написала автор топика.

«Ходили на Антониони туда вместо уроков, школа 232 за кинотеатром стоит», «В этом кинотеатре мы впервые с подругами посмотрели "Ромео и Джульетту" Дзеффирелли. Ревели весь фильм — вышли с размазанной по лицу тушью», — рассказали пользователи.

Одна из фолловерш поделилась трогательной историей о первом свидании с мужем в «Форуме». «7 октября 1976 года я познакомилась с молодым человеком и мы пошли на фильм киностудии ГДР "Подходим ли мы друг другу, дорогой?". И все сложилось прекрасно — мы прожили в счастье и любви 43 года», — рассказала женщина.